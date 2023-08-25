Для God of War Ragnarok разрабатывают сюжетное дополнение

Известный игровой инсайдер под ником The Snitch сообщил, что Sony делает сюжетное дополнение для God of War Ragnarok. Оно якобы готово уже на 60%, но релиз точно не стоит ждать в этом году — работы ещё много.

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Сам The Snitch не знает, какой именно формат будет у дополнения. Это может быть отдельная игра в духе «Человека-паука: Майлз Моралес» или же отдельное платное DLC к основной игре. Никакой дополнительной информации об этом нет.

Можно предположить, что DLC выйдет только в 2024 году. Скорее всего, не в начале года, а ближе к середине.