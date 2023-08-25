Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox до конца года

Глава студии Larian Свен Винке рассказал, что во время gamescom 2023 ему удалось лично встретиться и поговорить с главой Xbox Филом Спенсером. Темой разговора стал выпуск Baldur's Gate 3 на Xbox Series.

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По словам самого Винке, в ходе беседы нашёлся компромисс, благодаря которому проект планируют выпустить на консоли Microsoft до конца этого года. Точную дату не назвали, но изначально выпускать игру на Xbox планировали позже.

Baldur's Gate 3 — ролевая игра Larian Studios, которая получила очень высокие оценки от геймеров и критиков и претендует на звание лучшей игры 2023 года.