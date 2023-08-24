Расписание игр девятого дня квалификации на The International 2023 по Dota 2

В пятницу, 25 августа продолжатся региональные отборочные на The International 2023 по Dota 2 в Восточной Европе и Южной Америке.

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В предпоследний игровой день количество участников каждого турнира сократится до четырёх, притом в SA уже определится команда, которая сыграет на чемпионате мира по Доте.

Расписание игр в Восточной Европе

9:00. Нижняя сетка, HYDRA — StoRm;

12:00. Нижняя сетка, Natus Vincere — MoneyMakers;

15:00. Верхняя сетка, Virtus.pro — One Move;

18:00. Нижняя сетка, победитель HYDRA/StoRm — победитель NAVI/MM.

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Расписание игр в Южной Америке

17:00. Нижняя сетка, проигравший AcatSuki/Infinity — победитель Lava/MadKings;

20:00. Нижняя сетка, Thunder Awaken — победитель Qhali/Universitario;

23:00. Верхняя сетка, Keyd Stars — победитель AcatSuki/Infinity (матч за выход на TI12).

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Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.