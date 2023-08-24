Видеокарты NVIDIA RTX 50XX прошли регистрацию Евразийской комиссии

Недавно стало известно, что компания AFOX подала заявку на регистрацию нового поколения видеокарт NVIDIA RTX 50 в Евразийской экономической комиссии.

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Стоит, правда, отметить, что AFOX не является официальным партнёром NVIDIA. Это азиатская компания, которая использует графические карты OEM, добавляя к ним свой бренд.

Несмотря на отсутствие прямых связей с NVIDIA, AFOX активно готовится к запуску следующего поколения видеоадаптеров. В представленном списке упоминаются различные модели из серии RTX 50XX, включая RTX 5090 Ti, RTX 5080 и даже RTX 5050.