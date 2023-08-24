Starfield послужит отправной точкой новой эры блокбастеров Xbox

Starfield — это действительно начало чего-то особенного. Того, что осенью приведёт нас к Forza Motorsport, а в 2024 году — к продолжению Hellblade. Мы также думаем о Towerborne, Avowed и ещё ряде вещей — всё это случится в 2024 и 2025 годах.