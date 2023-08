Авторы Escape from Tarkov: Arena открыли предзаказы на игру

Российская студия Battlestate открыла предзаказы на Escape from Tarkov : Arena — отдельную игру по мотивам популярного хардкорного шутера Escape from Tarkov. Цена на проект составила 1300 рублей.

За предварительную покупку игры дают ранний доступ к закрытому бета-тесту шутера, а также пресет снаряжения Рыжего из сериала «Хроники Рыжего» (+10% к заработку денег). Владельцы издания Edge of Darkness для Escape From Tarkov получат доступ к Escape from Tarkov: Arena бесплатно.