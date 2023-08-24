Британских подростков признали виновными в утечке данных по GTA 6

Суд Британии признал двух местных молодых людей ответственными за серию хакерских атак, связанных с утечкой данных по Grand Theft Auto VI.

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Речь идет про Ариона Куртажа (18 лет) и еще одного подростка, чье имя не разгласили из-за возраста (17 лет). Они оказались виновны в хакерской атаке на Rockstar Games и были связаны с подобными рейдами на разные компании в период 2021-2022 годов (Uber, Revolut, Nvidia и так далее).

Куртаж выступал одним из ключевых участников хакерской группы Lapsus$. Именно он «слил» кадры GTA 6 в сеть, причем ранее преступник был отпущен под залог из-за похожего правонарушения. Кстати, виновного в прошлом еще и успели признать невменяемым.

Второй хакер тоже был связан с Lapsus$, но дополнительных деталей о его участии в группировке нет.

Суд отметил три крупных случая со взломами, когда преступники заодно открыто хвастались своими действиями. В случае Rockstar, Куртаж и вовсе подключился к корпоративному Slack, где разместил сообщение о своем участии в хакерской атаке.