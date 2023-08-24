Британских подростков признали виновными в утечке данных по GTA 6
Суд Британии признал двух местных молодых людей ответственными за серию хакерских атак, связанных с утечкой данных по Grand Theft Auto VI.
Речь идет про Ариона Куртажа (18 лет) и еще одного подростка, чье имя не разгласили из-за возраста (17 лет). Они оказались виновны в хакерской атаке на Rockstar Games и были связаны с подобными рейдами на разные компании в период 2021-2022 годов (Uber, Revolut, Nvidia и так далее).
Куртаж выступал одним из ключевых участников хакерской группы Lapsus$. Именно он «слил» кадры GTA 6 в сеть, причем ранее преступник был отпущен под залог из-за похожего правонарушения. Кстати, виновного в прошлом еще и успели признать невменяемым.
Второй хакер тоже был связан с Lapsus$, но дополнительных деталей о его участии в группировке нет.
Суд отметил три крупных случая со взломами, когда преступники заодно открыто хвастались своими действиями. В случае Rockstar, Куртаж и вовсе подключился к корпоративному Slack, где разместил сообщение о своем участии в хакерской атаке.
Приговор преступникам огласят позже — сейчас Куртаж находится под стражей, а его сообщника успели отпустить под залог.