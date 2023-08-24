В превью Warhammer 40000: Space Marine 2 показали ближний бой и орды тиранидов

В сети появились превью Warhammer 40,000: Space Marine II от СМИ и блогеров, которым удалось оценить грядущую новинку на презентации gamescom 2023.

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Судя по всему, разработчики из Saber Interactive прекрасно понимали все плюсы оригинальной Warhammer 40 000: Space Marine, поэтому сиквел не ударяет перед ней «в грязь лицом».

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Вторая часть экшена в популярной вселенной вызвала у некоторых ассоциации с Gears of War и Doom, особенно из-за интенсивности сражений и числа противников на экране. С последним пунктом авторам помогает движок World War Z, который позволяет продемонстрировать огромные толпы противников в кадре.

Посетители выставки проходили миссию под названием «Вторжение», которая разворачивается в начале вторжения тиранидов (вторая миссия сюжетной кампании).

Изначально врагов можно отстреливать издалека, но на всех местных противников просто не хватит запасов вооружения — поэтому следом игра переключается на систему ближнего боя.

Автор портала IGN отметил, что перестрелки сделаны на должном уровне, но именно битвы «лицом к лицу» выступают лучшим элементом Space Marine 2. Для игры создали увлекательную систему ближнего боя с уклонениями, блоками и и комбо — при этом разобраться в ней можно очень быстро.

Сражаться с толпами тиранидов будет не так легко, как может показаться на первый взгляд. Мелкие враги сами по себе представляют слабую угрозу, но их так много, что герой быстро может стать жертвой кровожадных инопланетян. А битвы с грозными противниками вообще превращаются в настоящие дуэли.

Остаться в живых помогут местные добивания, которые тоже напоминают Doom — они помогают восстановить броню и дольше продержаться в бою. Чем сильнее враг, тем больше персонаж вернет себе заряда брони.

При этом в демо было представлено очень мало аптечек, поэтому сохранение должного уровня брони стало для игроков ключевым геймплейным элементом.

Среди спорных моментов отметили малое разнообразие врагов, которых в демо было представлено лишь два типа, если не считать «взрывающихся» жуков. Учитывая, что во вселенной Warhammer 40000 присутствует свыше 25 видов тиранидов, данный пункт вызвал вопросы. Возможно, что дополнительные вариации противников вступят в бой позже в сюжете, ведь некоторые из них мелькают на экране.

Высокой похвалы удостоилась любовь разработчиков к данной вселенной — к примеру, детали доспехов персонажей полностью соответствуют своим настольным прототипам.

Кроме того, за одну миссию игрокам дают попробовать чуть ли не все виды болтганов из WK40K (от классического до тяжеловесного). У каждого из них есть свои особенности — так, «мельтаган» буквально «испаряет» противников.

При этом у оружия не отображаются какие-то специальные характеристики — нет уровней силы или чего-то подобного. Герой просто берет в руки болтган и начинает использовать его по назначению без дополнительных усложнений.

Напоследок авторы превью отметили, что игра наверняка станет большим событием для фанатов вселенной — увиденное на данном этапе впечатляет и оставляет положительные эмоции.