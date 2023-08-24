Вышел геймплейный трейлер Assassins Creed Jade про Древний Китай
В рамках gamescom 2023 был представлен геймплейный трейлер мобильной Assassin’s Creed Jade в сеттинге Древнего Китая. Кстати, теперь это официальное название игры — до этого Jade было кодовым названием.
Свежий трейлер Assassin’s Creed Jade демонстрирует атмосферные локации Древнего Китая, а также то, за что любят серию: паркур и скрытые убийства.
Игра выйдет на Android и iOS, но пока у неё нет даты релиза. Но зато скоро ожидается вторая закрытая бета. Издателем Jade выступает Level Infinite, подразделение китайской компании Tencent.
А уже 12 октября, напомним, состоится релиз Assassin’s Creed Mirage, которая также недавно получила свежий трейлер про Багдад.