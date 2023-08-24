Вышел геймплейный трейлер Assassins Creed Jade про Древний Китай

В рамках gamescom 2023 был представлен геймплейный трейлер мобильной Assassin’s Creed Jade в сеттинге Древнего Китая. Кстати, теперь это официальное название игры — до этого Jade было кодовым названием.

© Скриншот

Свежий трейлер Assassin’s Creed Jade демонстрирует атмосферные локации Древнего Китая, а также то, за что любят серию: паркур и скрытые убийства.

Игра выйдет на Android и iOS, но пока у неё нет даты релиза. Но зато скоро ожидается вторая закрытая бета. Издателем Jade выступает Level Infinite, подразделение китайской компании Tencent.