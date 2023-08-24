На Xbox Series S продолжат выходить игры, даже несмотря на жалобы разработчиков

В недавнем интервью с главой Xbox, Филом Спенсером, были затронуты различные вопросы, касающиеся будущего приставок компании и игровой индустрии в целом.

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В рамках него Спенсер подчеркнул, что Microsoft остаётся преданной своему обязательству поддерживать Xbox Series S, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются разработчики.

Он уточнил, что некоторые игры могут иметь функции на Xbox Series X, которые отсутствуют на Series S, например, трассировка лучей. Однако это не означает, что игры не будут доступны на обеих консолях.

Спенсер также отметил, что решение команды Forza Motorsport не включать режим разделённого экрана не связано с ограничениями Series S.