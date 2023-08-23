S.T.A.L.K.E.R. 2 могут перенести на 1 квартал 2024 года

S.T.A.L.K.E.R. 2 изначально планировали выпустить в конце апреля 2022 года. Потом релиз сдвинули на декабрь 2022 года. Дальше на 1 квартал 2023 года. И еще дальше в качестве примерной даты выхода игры значился декабрь 2023 года. Похоже, что многообещающий шутер ждет очередной перенос.

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В Сети расходится пресс-релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, где имеется пометка о выходе игры в первом квартале 2024 года. Разработчики еще никак не комментировали информацию. Возможно, что на Gamescom 2023 об этом будет объявлено официально.