В интернет утекли характеристики карманной консоли Lenovo Legion Go

Lenovo готовит к выпуску портативную игровую консоль Legion Go, которая, как ожидается, будет обладать впечатляющими характеристиками.

© Ferra.ru

Согласно утечкам, новинка будет работать на базе процессоров AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme, которые уже зарекомендовали себя в консоли ASUS ROG Ally.

Основное внимание привлекает использование 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500, что делает эту консоль одной из самых быстрых в своём классе.

Дисплей устройства, по слухам, будет иметь диагональ 8 дюймов с максимальным разрешением 2560 x 1600 пикселей. Такое разрешение экрана в портативных устройствах довольно редкое явление. И это может повлиять на продолжительность работы от аккумулятора.