Опубликованы первые 17 минут сюжетной кампании Mortal Kombat 1

Так, Шанг Цунг предстает в открывающей сцене не великим колдуном, а уличным купцом-жуликом, получающим тумаки от раздосадованных клиентов. Рейден никакой не бог грома и занимается земледелием, наперегонки с фермером Кунг Лао собирая капусту в поле. Скорпион и Саб-Зиро не пытаются убить друг друга, а вступают в схватку на одной стороне.