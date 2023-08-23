Опубликованы первые 17 минут сюжетной кампании Mortal Kombat 1
На YouTube опубликован видеоролик с прохождением пролога сюжетной кампании игры Mortal Kombat 1.
В файтинге знатно перетряхнули биографии известных персонажей серии.
Так, Шанг Цунг предстает в открывающей сцене не великим колдуном, а уличным купцом-жуликом, получающим тумаки от раздосадованных клиентов. Рейден никакой не бог грома и занимается земледелием, наперегонки с фермером Кунг Лао собирая капусту в поле. Скорпион и Саб-Зиро не пытаются убить друг друга, а вступают в схватку на одной стороне.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября текущего года.