Критики позитивно оценили игру Armored Core 6

23 августа журналисты опубликовали обзоры Armored Core 6: Fires of Rubicon — новой игры студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Elden Ring и Bloodborne. В целом критики оценили меха-экшен позитивно, отмечая захватывающие поединки и кастомизацию роботов.

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На агрегаторе Opencritic средняя оценка игры составляет 87/100. Журналисты называют шестую часть серии достойным возвращением франшизы, которая наверняка понравится как ветеранам, так и новичкам. Многие критики отметили, что игре пошёл на пользу весь тот опыт, который студия FromSoftware получила во время разработки своих прошлых хитов.

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Нет, это не Dark Souls с роботами. Armored Core 6 демонстрирует свою индивидуальность, и это здорово.

Несмотря на то что игра по-прежнему невероятно сложная, а сюжет может показаться немного скучным, Fires of Rubicon — это ещё один успех FromSoftware с её приятными и динамичными боями.

Armored Core 6: Fires of Rubicon — успешное возвращение серии, о существовании которой с годами все почти забыли.

Armored Core 6: Fires of Rubicon — блестящая игра, и этим всё сказано. Она очень затягивает, привлекательно выглядит и стоит всех рекомендаций.

Armored Core 6 предвещает долгое и светлое будущее всей серии Armored Core.