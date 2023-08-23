Denuvo стала доступна разработчикам на Switch и будет защищать игры на Unreal

«Как геймеры, мы знаем, что пиратство негативно влияет на игровую индустрию. Мы рады быть частью портала разработчиков Nintendo, так что мы можем предоставить новейшие технологии, помогающие бороться с этой проблемой игрокам и разработчикам на Nintendo Switch. Мы наблюдаем растущую потребность в защите от эмуляции на ПК с момента релиза. Наше решение необходимо издателям, чтобы справедливо монетизировать игры на этой платформе, а также не влиять на продажи для ПК», — поделился Дуг Лоутер, гендиректор Irdeto, выпускающей Denuvo