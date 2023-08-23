Denuvo стала доступна разработчикам на Switch и будет защищать игры на Unreal
Разработчики и издатели игр для Nintendo Switch теперь могут получить доступ к защите Denuvo. Впервые о сотрудничестве стало известно в прошлом году — студии страдали из-за неправомерного доступа к играм при помощи эмуляторов.
Технология получила название Nintendo Switch Emulator Protection. Её описывают как революционный способ борьбы с пиратством. Среди плюсов называют увеличение дохода во время релиза игры, который является наиболее важным периодом для монетизации.
Обещается, что технология легко интегрируется в набор инструментов, не оказывая никакого влияния на игровой процесс. Затем он позволяет вставлять проверки в код, который блокирует доступ на эмуляторах.
«Как геймеры, мы знаем, что пиратство негативно влияет на игровую индустрию. Мы рады быть частью портала разработчиков Nintendo, так что мы можем предоставить новейшие технологии, помогающие бороться с этой проблемой игрокам и разработчикам на Nintendo Switch. Мы наблюдаем растущую потребность в защите от эмуляции на ПК с момента релиза. Наше решение необходимо издателям, чтобы справедливо монетизировать игры на этой платформе, а также не влиять на продажи для ПК», — поделился Дуг Лоутер, гендиректор Irdeto, выпускающей Denuvo
Также Irdeto представила защиту игр, созданных на движке Unreal Engine. В первую очередь функция нацелена на создание непреодолимого барьера для разработчиков читов и защиту от взлома. Это реализуется с помощью защиты файлов от расшифровки и блокировки отладочных консолей.
«С помощью Unreal Engine Protection мы создаем новое оружие для борьбы игровой индустрии с хакерами, пытающимися делать с играми то, чего делать не положено. Примером нашего стремления оставаться на передовой в области безопасности игр является это первое на рынке решение, позволяющее разработчикам игр и издателям защищать свои творения с беспрецедентной легкостью», — заявил Дуг Лоутер
В теории это может затруднить создание модификаций, которые непосредственно вмешиваются в файлы игры. Пока компания не стала уточнять детали насчёт этого.