Скоро антипиратская защита Denuvo может усложнить создание модов для игр

Разработчики антипиратской защиты Denuvo представили новую функцию — Unreal Engine Protection. По словам представителей Denuvo Software Solutions GmbH, она предназначена для предотвращения модификации игр на движке Unreal Engine.

Программисты компании заявили, что Unreal Engine Protection создаст огромные трудности разработчикам читов, пиратам и другим мошенникам. Правда в Denuvo Software Solutions GmbH не уточнили, какого именно рода модификации их функция будет блокировать.

В связи с этим пользователи Сети предположили, что внедрение Unreal Engine Protection может также теоретически осложнить процесс создания модов для будущих игр. Сама компания никаких комментариев на этот счёт пока не давала.