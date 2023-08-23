The Lord of the Rings: Return to Moria получила дату релиза и геймплей

«По мере того, как они [гномы] углубляются все глубже, гномам нужно будет убедиться, что их металл готов противостоять опасностям, которые таятся внутри, создавая прочную броню и тонко отточенное оружие, способное защитить от всевозможных гоблинов, арахноидов или более таинственных врагов, которых они могут встретить», — рассказали авторы игры