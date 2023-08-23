The Lord of the Rings: Return to Moria получила дату релиза и геймплей

Выживание The Lord of the Rings Return to Moria получило дату релиза и геймплей
В 2022 году состоялся анонс The Lord of the Rings: Return to Moria — кооперативного симулятора выживания, в котором игроки создают гнома и отправляются покорять Мглистые горы в попытках найти гномью родину Морию. Теперь игра наконец получила дату релиза и новые геймплейные кадры.
Релиз состоится 24 октября на PC (в Epic Games Store) и PlayStation 5. Физическая версия для консоли Sony появится 5 декабря, а до Xbox Series игра доберётся как минимум в начале 2024 года.
В ролике можно увидеть рудники с процедурной генерацией, сбор предметов, взаимодействие с остальными гномами и другие механики. Будет и система создания вещей из доступных ресурсов, а также сражения, для которых предоставлен арсенал холодного оружия.
«По мере того, как они [гномы] углубляются все глубже, гномам нужно будет убедиться, что их металл готов противостоять опасностям, которые таятся внутри, создавая прочную броню и тонко отточенное оружие, способное защитить от всевозможных гоблинов, арахноидов или более таинственных врагов, которых они могут встретить», — рассказали авторы игры