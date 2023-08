The Lord of the Rings: Return to Moria получила дату релиза и геймплей

В 2022 году состоялся анонс The Lord of the Rings: Return to Moria — кооперативного симулятора выживания, в котором игроки создают гнома и отправляются покорять Мглистые горы в попытках найти гномью родину Морию. Теперь игра наконец получила дату релиза и новые геймплейные кадры.