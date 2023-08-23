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Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin получила трейлер с датой релиза

Авторы стратегии Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, мнением о которой уже поделились журналисты, показали свежий трейлер. Его приурочили к открытию предзаказов, а релиз игры состоится 17 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Стратегия по Warhammer получила трейлер с датой релиза
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За предзаказ дают следующие бонусы:

  • Ранний доступ (для изданий Deluxe и Ultimate);
  • 4 альтернативных скина для героя;
  • Два набора для кастомизации профиля (один для стандартного издания);
  • Два первых геройских DLC (только для Ultimate-издания).

Игроки, оформившие предзаказ изданий Deluxe и Ultimate, смогут ознакомиться со стратегией раньше остальных на три дня. Геройские дополнения выйдут позже основной игры. Деталями о них разработчики обещают поделиться в будущем.