Стратегия по Warhammer получила трейлер с датой релиза

Авторы стратегии Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, мнением о которой уже поделились журналисты, показали свежий трейлер. Его приурочили к открытию предзаказов, а релиз игры состоится 17 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Игроки, оформившие предзаказ изданий Deluxe и Ultimate, смогут ознакомиться со стратегией раньше остальных на три дня. Геройские дополнения выйдут позже основной игры. Деталями о них разработчики обещают поделиться в будущем.