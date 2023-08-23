Стратегия по Warhammer получила трейлер с датой релиза

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin получила трейлер с датой релиза
Авторы стратегии Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, мнением о которой уже поделились журналисты, показали свежий трейлер. Его приурочили к открытию предзаказов, а релиз игры состоится 17 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
За предзаказ дают следующие бонусы:
- Ранний доступ (для изданий Deluxe и Ultimate);
- 4 альтернативных скина для героя;
- Два набора для кастомизации профиля (один для стандартного издания);
- Два первых геройских DLC (только для Ultimate-издания).
Игроки, оформившие предзаказ изданий Deluxe и Ultimate, смогут ознакомиться со стратегией раньше остальных на три дня. Геройские дополнения выйдут позже основной игры. Деталями о них разработчики обещают поделиться в будущем.