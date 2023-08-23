Обновление Echoes привнесет в No Man's Sky расу роботов и другой контент

Обновление Echoes для No Man’s Sky, на которое намекали в ролике к седьмой годовщине игры, выйдет завтра на всех платформах, но журналисты уже успели ознакомиться с частью новинок. Выяснилось, что одним из главных нововведений станет новая раса роботов.

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Таким шагом студия Hello Games захотела вдохнуть жизнь во вселенную No Man’s Sky. Роботы давно существовали в мире игры, но были скрыты и обладают богатым сюжетным контентом. Для создания собственного аватара в виде робота придётся выполнять задания и ритуалы, за которые можно получить роботизированные детали.

Что касается других новинок, то сражения в космосе станут ещё масштабнее из-за добавления пиратских грузовых кораблей. Игрокам придётся пролетать сквозь траншеи на суднах и разрушать щиты, прямо как в «Звёздных войнах».