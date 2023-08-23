Для слабовидящих игроков Mortal Kombat 1 будут звуковые описания жутких фаталити
Журналисты поделились превью Mortal Kombat 1 и оценили механику камео, а в рамках открытия gamescom 2023 Эд Бун показал новый трейлер с некоторыми кровавыми фаталити. Как оказалось, в игре будет специальная опция доступности для слабовидящих игроков, которая «озвучит» добивания.
Это стало известно благодаря журналисту западного портала. Он поделился роликом, в котором при выполнении фаталити диктор с успокаивающей интонацией в красках описывает происходящее: героиня файтинга вспарывает живот противнику, а в довесок его голова взрывается как фейерверк.
Журналист счёл такой вариант «абсолютно невероятным». Позднее появились и другие ролики, в которых фаталити Сони назвали смертельным поцелуем и в красках описали повреждения лица противника Джонни Кейджа, с которым тот сделал селфи.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.