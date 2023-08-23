Лучшие анонсы с игровой выставки gamescom 2023: Соник, Зак Снайдер и Tekken

Ночью с 22 на 23 августа состоялось открытие выставки gamescom 2023 — одного из крупнейших событий в игровой индустрии. Мы собрали главные анонсы, трейлеры и новости презентации.

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Black Myth: Wukong

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Разработчики Black Myth: Wukong привезли на церемонию открытия новый трейлер, где царь обезьян сражается с огромными монстрами из китайских мифов. Как и предыдущие ролики, этот выглядит крайне зрелищно, однако авторы по-прежнему не называют дату релиза.

Little Nightmares 3

Пожалуй, самым неожиданным анонсом презентации стала Little Nightmares 3. По традиции серии, новая игра получит новых протагонистов: двух друзей, которым предстоит выбраться из мира гротескных кошмаров. Релиз состоится в 2024 году, причем весь сюжет можно будет пройти в кооперативном режиме.

Killing Floor 3

Студия Tripwire Interactive внезапно анонсировала новую Killing Floor: в трейлере разработчики показали, как на свет появляются монстры, которым противостоят игроки. Подробностей о механиках и нововведениях пока нет.

Rebel Moon

Презентацию также посетил режиссер Зак Снайдер, представивший трейлер своего нового фильма Rebel Moon — научно-фантастического боевика, который выйдет на Netflix в 2023 году. Кроме того, Снайдер заявил, что студия Super Evil Megacorp разрабатывает игру по франшизе, события которой развернутся после двух фильмов. Хотя, опять же, никаких деталей об игре по Rebel Moon нет.

Crimson Desert

Разработчики Crimson Desert после долгого молчания показали свежий геймплейный ролик. Судя по видео, игроков ждет весьма обширное приключение в открытом мире, где найдется место как пасторальным пейзажам, так и штурмам крепостей.

Tekken 8

Создатель Tekken Кацухиро Харада лично представил новый трейлер восьмой части, который прямо подтвердил недавние утечки информации — игра действительно выйдет 26 января 2024 года, и стартовый ростер персонажей насчитывает 32 бойца. Помимо этого, Tekken 8 получит новый одиночный режим под названием Arcade Quest, где игроки смогут создать собственного аватара.

Nightingale

Стимпанк-выживалка Nightingale, которая нашумела на прошлых крупных презентациях, получила новый трейлер и релизное окно — игра выйдет в феврале 2024 года.

Granblue Fantasy: Relink

RPG во вселенной Granblue Fantasy получила официальную дату релиза: 1 февраля 2024 года. Свежий трейлер показал битвы против стихийных элементалей, путешествия на воздушных кораблях и динамичную боевую систему.

Zenless Zone Zero

Создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail представили новый ролик Zenless Zone Zero — своей будущей экшен-RPG. Дата релиза пока неизвестна, но авторы показали футуристический город, где будут проходить события игры, и колоритных персонажей.

Sonic Superstars

SEGA показала премьерный ролик Sonic Superstars: платформера старой школы о единственном и неповторимом синем еже. Похоже, после экспериментальной Sonic Frontiers поклонников Соника ждет нечто более традиционное — двухмерный платформер с кооперативом на четырех игроков. Sonic Superstars выйдет 17 октября.

The First Descendant

NEXON Games показала геймплей The First Descendent: лутер-шутера от третьего лица на движке Unreal Engine 5, где игроку предстоит защищать последние останки человечества. Акробатика, супер-способности, вертикальный геймплей, гигантские боссы — словом, все, чего и можно ожидать. The First Descendant выйдет в открытое бета-тестирование в сентябре.

Expeditions: A Mudrunner Game