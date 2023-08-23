Анонсированы ремастеры Star Wars: Dark Forces и Turok 3: Shadow of Oblivion

Для выставки gamescom 2023 студия Nightdive Studios анонсировала пару ремастеров старых культовых игр: Star Wars: Dark Forces и Turok 3: Shadow of Oblivion. Работа над проектами ещё ведётся.

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Что касается ремастера Star Wars Dark Forces, игра создается совместно с Lucasfilm Games на движке KEX Engine. Авторы обещают, что игра будет поддерживать современные разрешения и операционные системы. Также тайтл получит достижения.

Разработка ведётся для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Даты выхода у тайтла пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Nightdive Studios. Права на видео принадлежат Nightdive Studios.

Также студия готовит ремастер шутера Turok 3: Shadow of Oblivion. История такая же, как и с игрой по «Звёздным войнам»: ремастер получит поддержку современных разрешений и ОС. Также авторы переработали освещение и модели оружия.

Игра точно выйдет на ПК и консолях, но релиз на Nintendo Switch под вопросом. Выход ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion состоится 14 ноября.