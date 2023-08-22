Для Cyberpunk 2077 вышел трейлер большого апдейта 2.0 c новыми механиками и полицией

CD Projekt RED показала новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Разработчики впервые показали будущие изменения, которые станут доступны с релизом DLC.

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Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Так, игроков ждёт большой апдейт 2.0, который добавит в Cyberpunk 2077 множество изменений. Среди них: новый район, множество новых заданий, механика стрельбы в автомобиле, улучшенная работа полиции, полная переработка перков и умений, новая планка максимального уровня и многое другое.

Как отметили в CD Projekt RED, большинство из представленных нововведений будут доступны всем обладателям игры на ПК, PS5 и Xbox Series полностью бесплатно.