PC Game Pass скоро появится в сервисе GeForce Now

В феврале Microsoft и Nvidia объявили о сотрудничестве, в рамках которого в стриминговом сервисе GeForce Now начали выходить игры издательства. В частности, речь идёт о Doom, Quake и Wolfenstein, а также, после завершения сделки — проектах Activision Blizzard, включая Call of Duty.

На этом десятилетнее соглашение не исчерпывается. Как сообщает The Verge, уже с 24 августа на стриминговом сервисе GeForce Now откроется доступ к играм каталога PC Game Pass и проектам из Microsoft Store. Подписчики PC Game Pass смогут играть через GeForce Now в такие игры, как Deathloop, Grounded, No Man’s Sky и Mount & Blade II: Bannerlord.