10 самых крупных сделок в игровой индустрии

Игры уже давно перестали быть «детским» развлечением: это многомиллиардная индустрия, где регулярно происходят довольно крупные сделки. Портал gamesradar.com рассказал о самых громких покупках в игровой индустрии за последние годы.

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Facebook купила Oculus VR

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Год сделки: 2014

Цена: $2 млрд

В 2014 году Facebook приобрела не только мессенджер WahtsApp, но и компанию Oculus VR. Она претерпела ребрендинг, после которого шлемы виртуальной реальности от студии получили другое название, однако Meta Quest 2 живет и здравствует до сих пор. Meta твердо намеренна развивать концепцию метавселенной, и развитие технологий виртуальной реальности — ключевой элемент этой идеи.

Electronic Arts купила Glu Mobile

Год сделки: 2021

Цена: $2,4 млрд

Electronic Arts, издатель серии The Sims, приобрел Glu Mobile — и автоматически получил права на множество мобильных франшиз. Мобильный гейминг в принципе является одним из крупнейших сегментов игровой индустрии, и после покупки соответствующее подразделение EA показало отличный рост.

Steam

Microsoft купила Mojang

Год сделки: 2014

Цена: $2,5 млрд

Покупка разработчиков Minecraft была одной из крупнейших сделок в истории Microsoft. И после того, как корпорация приобрела Mojang, блокбастер продолжил показывать превосходные результаты: в одном только 2021-м Minecraft привлекла более 140 млн активных игроков. Франшиза продолжает расти, пока сама Mojang сотрудничает со внешними студиями для разработки новых проектов.

Microsoft

Sony купила Bungie

Год сделки: 2022

Цена: $3,6 млн

Покупка Bungie была стратегическим решением для Sony. Корпорация хотела получить не столько существующие IP (Destiny), сколько студию с большим опытом разработки и поддержки многопользовательских проектов для создания оригинальных IP. Помимо этого, Sony намерена развивать мультимедийное направление и создавать больше телевизионного контента по своим франшизам — сериал The Last of Us был всего лишь пробой пера.

Steam

ByteDance купила Moonton

Год сделки: 2021

Цена: $4 млрд

ByteDance (владелица TikTok) приобрела игровую студию Moonton в целях расширения и диверсификации бизнеса. Это сделало компанию прямым конкурентом китайского конгломерата Tencent, который контролирует Riot Games. Нельзя сказать, что Moonton выпускает крупные сенсации, но, тем не менее, студия действительно помогла ByteDance расшириться в новый сектор.

Activision Blizzard купила King

Год сделки: 2015

Цена: $5,9 млрд

Когда студия King выпустила Candy Crush Saga в 2012-м, релиз стал глобальным феноменом: сейчас он считается одним из самых коммерчески успешных за всю историю игровой индустрии. Поэтому неудивительно, что Activision Blizzard не пожелала на покупку рекордных по тем временам денег. Завершение сделки сильно повлияло на присутствие издателя на мобильном рынке — и спустя почти 10 лет этот фактор повлияет на судьбу Activision.

Microsoft купила ZeniMax Media

Год сделки: 2020

Цена: $8,1 млрд

Переход ZeniMax Media под крыло Xbox Game Studios стал одним из важнейших событий в игровой индустрии. Microsoft получила в свое распоряжение огромную библиотеку популярных франшиз: Doom, Dishonored, Fallout, Prey, Quake, The Elder Scrolls и Wolfenstein. Студии Arkane, Bethesda и MachineGames теперь занимаются разработкой игр для экосистемы Xbox, пока репутация Microsoft в глазах геймеров идет только в гору — спасибо подписке Game Pass.

Steam

Tencent купила Supercell (контрольный пакет акций)

Год сделки: 2016

Цена: $8,6 млрд

Tencent — одна из трех самых прибыльных игровых компаний в мире, и во многом она достигла подобного успеха благодаря грамотным инвестициям. Так, в 2016 году конгломерат выкупил более 85,4% акций студии Supercell: авторов Clash of Clans и многих других мега-популярных мобильных игр. Tencent до сих пор сохраняет контрольный пакет акций.

Take-Two Interactive купила Zynga

Год сделки: 2022

Цена: $12,7 млрд

Take-Two Interactive — один из крупнейших игроков в индустрии, которому принадлежат 2K Games и Rockstar Games. Но не так давно компания решила развивать мобильный сегмент, и для этих целей приобрела Zynga: создателей, пожалуй, самых популярных гипер-казуальных проектов для мобильных платформ. Конечно, они не так привлекают внимание прессы, как Grand Theft Auto или BioShock, однако портфолио Zynga не менее важно для процветания Take-Two.

Microsoft купила Activision Blizzard

Год сделки: оформлена в 2022-м, но не завершена

Цена: $68,7 млрд

Последняя сделка в портфеле Microsoft стала самой скандальной за всю историю индустрии. Покупка Activision Blizzard привлекла внимание не только обычных геймеров и специалистов, но и целых правительств: финансовые регуляторы многих стран обратили внимание на игровую индустрию. Некоторые из них против завершения сделки, т.к. она может пошатнуть здоровую конкуренцию на рынке игр. Однако если Microsoft добьется своего, то группа Xbox Game Studios получит в свое распоряжение невероятно популярные IP: от Call of Duty и Candy Crush до Diablo, Overwatch и World of Warcraft.