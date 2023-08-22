Вышел трейлер Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5 — трассировка лучей выглядит ещё лучше
NVIDIA и CD Projekt RED представили новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, посвящённый технологии DLSS 3.5. Авторы наглядно продемонстрировали работу новой версии программы, призванной устранить шумы, тем самым повышая общее качество изображения.
В ролике также продемонстрировали частоту кадров в Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5. Вместе с технологией игра работает в диапазоне от 80 до 110 FPS на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. На какой сборке ПК был запущен проект, неизвестно.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA/CD Projekt RED.
Технологию DLSS 3.5 будут поддерживать крупные осенние релизы, включая Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Alan Wake 2. Новая версия программы будет работать на всех видеокартах с поддержкой рейтрейсинга: RTX 2000, RTX 3000 и RTX 4000.