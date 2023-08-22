Вышел трейлер Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5

В ролике также продемонстрировали частоту кадров в Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5. Вместе с технологией игра работает в диапазоне от 80 до 110 FPS на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. На какой сборке ПК был запущен проект, неизвестно.