Анонсирован Half-Life 2 RTX — ремастер культового шутера с трассировкой лучей

NVIDIA представила трейлер Half-Life 2 RTX, An RTX Remix Project — ремастера культовой игры Valve с трассировкой лучей, построенного на технологии RTX Remix. Разработкой занимается команда энтузиастов из студии Orbifold Studios.

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Авторы используют всю мощь функционала NVIDIA, включая DLSS 3.0, Reflex и RTX IO. Студия планирует не просто добавить в игру современное освещение, но и переработать текстуры с ассетами.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA/Valve.