Konami поделилась новыми деталями переиздания Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Ранее издательство сообщило, что игры будут работать на Switch при 30 кадрах в секунду, что смутило и геймеров, и журналистов.

Спустя сутки Konami раскрыла технические детали сборника. Оказалось, что на современных консолях игра всё же будет работать в разрешении 1080р и 60 кадрах в секунду, а вот на Switch ситуация несколько иная. Так, в портативном режиме тайтлы будут работать в разрешении 720p, а в док-станции — в 1080p.