Microsoft прекратит работу над Kinect

Microsoft объявила, что прекращает производство Azure Kinect Developer Kit — набора для разработчиков с передовыми датчиками искусственного интеллекта, который обеспечивает работу сложных моделей компьютерного зрения и речи.

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Однако это не конец технологии, поскольку она будет доступна через партнёрские экосистемы. Microsoft посчитала, что это лучший вариант для предоставления комплексных решений. Например, камеры Orbbec используют аналогичные Azure Kinekt характеристики, поэтому можно будет без особых проблем перенести на них существующие приложения.

Пользователи Azure Kinect Developer Kit могут продолжать работать с устройством без каких-либо проблем. Кроме того, наборы со стандартной ограниченной гарантией будут продаваться до исчерпания запасов.