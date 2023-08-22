Пиковый онлайн в Steam шутера Immortals of Aveum катастрофически мал

Сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся релиз магического шутера Immortals of Aveum. В одном из первых обзоров игру встретили прохладно, напророчив скорый уход на скидки, а на Opencritic её порекомендовали лишь 57% рецензентов.

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Похоже, что Immortals of Aveum не смогла заинтересовать и простых игроков. В Steam пиковый онлайн не превысил 570 человек, а немногочисленные обзоры оказались «смешанными».

На момент написания новости к игре написано 64 пользовательские рецензии в Steam. Из них 21 обзор был отрицательным. Весомой проблемой оказались требования к характеристикам ПК, в то время как геймплейные механики не подвергаются критике, а некоторые и вовсе называют игру скрытым сокровищем.