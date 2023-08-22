Благодаря судам между Sony и Microsoft стали известны сроки выхода PlayStation 6

Журналисты портала GAMINGbible привели выдержки из 22-страничного документа с результатами судебных тяжб между Sony и Microsoft касательно приобретения игровой компании Activision Blizzard.

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В ходе множественных судебных процессов юристы Sony настаивали на том, что в случае, если Microsoft приобретёт Activision Blizzard, пользователи PlayStation могут потерять доступ к Call of Duty и другим играм разработчика. И этом может случиться к тому времени, когда Sony выпустит консоль следующего поколения — PlayStation 6.