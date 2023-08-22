Где смотреть показ игр gamescom 2023

Уже сегодня пройдёт Opening Night Live — церемония открытия игровой выставки gamescom 2023. Каких-то важных анонсов на трансляции не предвидится, однако ведущий Джефф Кили уже пообещал два часа эпичных трейлеров грядущих игр.

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Нас ожидают в том числе новые ролики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, анонс двух бойцов и двух камео для Mortal Kombat 1, а также очень вероятен показ новой Tomb Raider. Трансляция Opening Night Live стартует 22 августа в 21:00 мск.

Где можно будет смотреть Opening Night Live На YouTube-канале thegameawards