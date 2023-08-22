NVIDIA представила DLSS 3.5 — новая версия улучшает картинку с рейтрейсингом
NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 — новую версию собственной технологии сглаживания. Главным новшеством программы станет реконструкция рейтрейсинга, направленная на улучшение качества изображения с трассировкой лучей.
Как рассказали инженеры NVIDIA, новая версии технологии гораздо лучше справляется с устранением шумов при игре с рейтрейсингом. DLSS 3.5 будет работать на всех видеокартах, поддерживающих трассировку лучей: на RTX 2000, RTX 3000 и RTX 4000.
Судя по первым тестам, новая версия не даёт настолько же значимого прироста в производительности как DLSS 3.0, однако некоторые улучшения всё же есть. Первыми играми с поддержкой DLSS 3.5 станут Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Portal RTX.
Скриншоты
VIDEOCARDZ/NVIDIA
VIDEOCARDZ/NVIDIA
VIDEOCARDZ/NVIDIA
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