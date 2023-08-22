CMA заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard на оригинальных условиях

Британский регулятор CMA принял решение заблокировать сделку Microsoft и Activision Blizzard на оригинальных условиях.

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Но это не конец, так как теперь CMA будет рассматривать реструктуризированную сделку. О новых условиях стало известно сегодня, и они были предложены как раз для задабривания британского регулятора.

Согласно им, права на лицензирование игрового каталога Activision Blizzard в рамках облачного гейминга будут переданы Ubisoft, а сами игры попадут в подписку Ubisoft+. Компания сможет распоряжаться как уже вышедшими проектами, так и теми, что выйдут в течение 15 лет после заключения сделки Microsoft и AB. Передача прав будет осуществляться бессрочно.

Сама же Microsoft не сможет добавлять вышеупомянутые игры Activision Blizzard в свой облачный сервис, Xbox Cloud Gaming, на эксклюзивной основе. Кроме того, у корпорации не будет эксклюзивных прав на лицензирование проектов.

Эти предложения теперь и будет рассматривать CMA, который пообещал быть внимательным и объективным. В рамках расследования новой сделки регулятор просит «любую заинтересованную сторону» высказаться о потенциальном влиянии новых условий на конкуренцию на рынке Великобритании.

Реструктуризацию сделки спел прокомментировать и глава Activision Blizzard Бобби Котик. Он остаётся уверенным в положительном исходе дел и подтверждает, что компания продолжит тесно работать с Microsoft и CMA для скорейшего и благополучного завершения слияния.