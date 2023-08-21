В России открылся предзаказ на Mortal Kombat 1

DNS анонсировал начало приёма предварительных заказов на Mortal Kombat 1 — перезапуск знаменитой серии файтингов.

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Новая версия игры представит игрокам хорошо знакомые механики из предыдущих игр серии, сюжетный режим, онлайн-битвы и ряд известных бойцов, таких как Лю Кан, Рейден, Кун Лао и многих других.

Кроме того, в игре появятся гостевые персонажи, включая Хоумлендера из популярного сериала «Пацаны».

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Одной из новых особенностей станет механика камео-бойцов: персонажи в классических нарядах будут атаковать соперников прямо во время матча. Игроки также смогут насладиться зрелищными фаталити, бруталити, X-Ray и мощными комбо-атаками.