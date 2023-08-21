В России открылся предзаказ на Mortal Kombat 1
DNS анонсировал начало приёма предварительных заказов на Mortal Kombat 1 — перезапуск знаменитой серии файтингов.
Новая версия игры представит игрокам хорошо знакомые механики из предыдущих игр серии, сюжетный режим, онлайн-битвы и ряд известных бойцов, таких как Лю Кан, Рейден, Кун Лао и многих других.
Кроме того, в игре появятся гостевые персонажи, включая Хоумлендера из популярного сериала «Пацаны».
Одной из новых особенностей станет механика камео-бойцов: персонажи в классических нарядах будут атаковать соперников прямо во время матча. Игроки также смогут насладиться зрелищными фаталити, бруталити, X-Ray и мощными комбо-атаками.
Наопмним, что Mortal Kombat 1 будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Стоимость игры в DNS составляет 7499 рублей.