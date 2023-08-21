Стратегия Dungeons 4 получила дату релиза в ноябре и геймплейный трейлер

Издательство Kalypso Media и студия Realmforge объявили дату выхода стратегии Dungeons 4 — 9 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Со дня релиза она будет доступна и в подписке Game Pass. Кроме того, был показан тизер-трейлер игрового процесса.

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Опробовать игру можно будет на gamescom 2023. Напомним, что церемония открытия выставки состоится 22 августа, а основная часть мероприятия пройдёт с 23 по 27 августа. Стратегия сохранит дух предшественницы, но расширит и улучшит контент.

Авторы заявляют, что новая Dungeons в четыре раза увеличит способности по строительству подземелий и добавит возможность подготовки огромных армий для вторжения. В центре сюжета будет стоять захват Верхнего Мира, который начал расширять свои границы.