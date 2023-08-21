В Diablo 4 переделают механику, которая не работает с релиза

Blizzard готовит полностью новую систему сопротивлений стихиям в Diablo 4. Об этом рассказал Адам Флетчер, глава по коммуникациям с сообществом в Blizzard.

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О проблемах в работе сопротивлений стихиям в Diablo 4 игроки сообщали ещё в начале июня, когда состоялся релиз игры. Геймеры сообщали, что, даже если многократно повысить этот показатель, он практически не снижает урон, который наносится персонажу.