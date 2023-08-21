Nintendo впервые в истории меняет голос Марио: Чарльз Мартине уходит с роли

Nintendo объявила, что впервые за 32 года Марио в играх поменяет голос: больше самого известного водопроводчика не будет озвучивать актёр Чарльз Мартине. Он занимался этим с 1991 года.

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Теперь Чарльз Мартине станет «амбассадором Марио», что выльется в его возможность продолжать встречаться с поклонниками Марио по всему миру. Он останется важной частью истории героя. Нынешний период в Nintendo называют «переходным».

Nintendo

Сейчас неизвестно, в какой игре Марио «сменит» голос и что станет последним проектом в роли для актёра. Уже 20 октября, к примеру, выходит Super Mario Bros. Wonder — новый 2D-платформер про Марио. Неизвестно, принимает ли Чарльз участие в разработке, однако ещё на анонсе фанаты заметили «странности с голосом героя».