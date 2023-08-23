Лучшие моды для Baldur's Gate 3: подборка
Baldur’s Gate 3 вышла сравнительно недавно, но благодаря длительному периоду раннего доступа и поддержке модов игра уже собрала вокруг себя довольно активное сообщество моддеров. Они выложили в открытый доступ множество самых разных модификаций — портал PC Gamer собрал самые примечательные.
Полезные моды
Видео дня
- Baldur’s Gate 3 Mod Manager. Пригодится для организации и установки модов.
- LSLib Converter Tool. Утилита для распаковки игровых файлов. Инструмент конвертирует формат lsf в текстовый (и редактируемый) lsx.
- Full Release Mod Fixer. Патч, необходимый для корректной работы некоторых модов. Для установки достаточно просто скопировать pak-файл в папку с модификациями.
- Improved UI. Позволяет игроку редактировать внешность любых персонажей, отключает предупреждения при использовании модов и добавляет другие изменения в интерфейс.
Геймплейные моды
- Lone Wolf. Делает игру чуть проще для прохождения героем-одиночкой без компаньонов за счет дополнительного опыта. Кроме того, мод повышает потолок уровня до 20.
- Party Size Begone. Полная противоположность Lone Wolf — повышает максимальный размер партии до восьми персонажей. Работает только в одиночной игре.
- Bags Bags Bags и Additional Autosort Containers. Два мода со схожей идеей — оба добавляют в инвентарь дополнительные сумки для автоматической сортировки.
- NPCs Don’t Run From Summons and Druid Forms. Отучивает неигровых персонажей пугаться призванных существ и друидов в форме зверя.
Визуальные моды
- Dice Set Expansion. Baldur’s Gate 3 разрешает настраивать внешний вид кубиков в проверках, но стандартный ассортимент весьма скудный. Этот мод значительно расширяет выбор.
- Simply Tats. Добавляет новые татуировки для персонажей.
- No More Dirt and Blood. Не хотите больше оттирать персонажей от грязи и крови? Скачайте этот мод.
- Transmog. Позволяет носить стартовую броню класса, используя характеристики более крутой брони.
Как устанавливать моды на Baldur’s Gate 3
Для установки достаточно следовать инструкциям, которые прилагаются к каждому моду. Но, в целом, существует три способа.
- Через Baldur’s Gate 3 Mod Manager.
- Ручное копирование pak-файла в директорию модов Baldur’s Gate 3.
- Ручное копирование всех файлов в общую директорию Baldur’s Gate 3.
Для справки, папка для модов находится в C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Local\Larian Studios\Baldur’s Gate 3\Mods.
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