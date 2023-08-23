Лучшие моды для Baldur's Gate 3: подборка

Baldur’s Gate 3 вышла сравнительно недавно, но благодаря длительному периоду раннего доступа и поддержке модов игра уже собрала вокруг себя довольно активное сообщество моддеров. Они выложили в открытый доступ множество самых разных модификаций — портал PC Gamer собрал самые примечательные.