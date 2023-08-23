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Лучшие моды для Baldur's Gate 3: подборка

Baldur’s Gate 3 вышла сравнительно недавно, но благодаря длительному периоду раннего доступа и поддержке модов игра уже собрала вокруг себя довольно активное сообщество моддеров. Они выложили в открытый доступ множество самых разных модификаций — портал PC Gamer собрал самые примечательные.

Лучшие моды для Baldur's Gate 3: подборка
© Steam

Полезные моды

Видео дня
  • Baldur’s Gate 3 Mod Manager. Пригодится для организации и установки модов.
  • LSLib Converter Tool. Утилита для распаковки игровых файлов. Инструмент конвертирует формат lsf в текстовый (и редактируемый) lsx.
  • Full Release Mod Fixer. Патч, необходимый для корректной работы некоторых модов. Для установки достаточно просто скопировать pak-файл в папку с модификациями.
  • Improved UI. Позволяет игроку редактировать внешность любых персонажей, отключает предупреждения при использовании модов и добавляет другие изменения в интерфейс.

Геймплейные моды

  • Lone Wolf. Делает игру чуть проще для прохождения героем-одиночкой без компаньонов за счет дополнительного опыта. Кроме того, мод повышает потолок уровня до 20.
  • Party Size Begone. Полная противоположность Lone Wolf — повышает максимальный размер партии до восьми персонажей. Работает только в одиночной игре.
  • Bags Bags Bags и Additional Autosort Containers. Два мода со схожей идеей — оба добавляют в инвентарь дополнительные сумки для автоматической сортировки.
  • NPCs Don’t Run From Summons and Druid Forms. Отучивает неигровых персонажей пугаться призванных существ и друидов в форме зверя.

Визуальные моды

  • Dice Set Expansion. Baldur’s Gate 3 разрешает настраивать внешний вид кубиков в проверках, но стандартный ассортимент весьма скудный. Этот мод значительно расширяет выбор.
  • Simply Tats. Добавляет новые татуировки для персонажей.
  • No More Dirt and Blood. Не хотите больше оттирать персонажей от грязи и крови? Скачайте этот мод.
  • Transmog. Позволяет носить стартовую броню класса, используя характеристики более крутой брони.

Как устанавливать моды на Baldur’s Gate 3

Для установки достаточно следовать инструкциям, которые прилагаются к каждому моду. Но, в целом, существует три способа.

  • Через Baldur’s Gate 3 Mod Manager.
  • Ручное копирование pak-файла в директорию модов Baldur’s Gate 3.
  • Ручное копирование всех файлов в общую директорию Baldur’s Gate 3.

Для справки, папка для модов находится в C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Local\Larian Studios\Baldur’s Gate 3\Mods.

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