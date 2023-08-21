Геймеры объяснили, почему GTA: San Andreas является лучшей игрой франшизы
Фанаты объяснили, почему GTA: San Andreas является лучшей игрой всей франшизы. Мнение многих геймеров не поменялось даже спустя 19 лет после выхода этой части.
Пользователь Reddit Rodeo4613 написал большой пост о GTA: San Andreas. В тексте геймер подробно расписал все сильные и слабые стороны игры. Удивительно, но к «минусам» проекта игрок отнес только качество графики. Геймер отметил, что для 19-летней игры дизайн выполнен на хорошем уровне.
«Плюсов» оказалось гораздо больше: интересная история, не клишированные персонажи и занимательные миссии. Также геймер отметил, что любит GTA: San Andreas за возможность по-настоящему повеселиться.
Пользователи социальной сети оказались согласны с автором поста:
Когда вышла San Andreas, я сошел с ума. Это был настоящий бум в то время. И я согласен с автором. До сих пор люблю SA, даже больше, чем 5 часть.
Мы можем немного поговорить про CJ? Карл — лучший протагонист всей серии. У него хорошая история.
Возможно, я люблю ее из-за ностальгии, но GTA: San Andreas — это самое лучшее, что случалось со мной, как с геймером. Я играл в нее миллион раз и до сих пор перепрохожу время от времени.