Во что поиграть на телефоне: свежие релизы для iOS и Android

Традиционная летняя засуха в игровой индустрии подходит к концу — но на рынке мобильных игр она толком и не начиналась. Портал pocketgamer.com собрал подборку лучших мобильных релизов недели.

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Rolling Down Bottles

Гиперказуальная, но чертовски увлекательная игра, суть которой полностью соответствует названию: Rolling Down Bottles предлагает игроку катать бутылки по бесконечной лестнице, избегая препятствий. От цветочных горшков до огнетушителей и многих других предметов. Кроме того, по мере игры открываются разные типы бутылок, которые по-своему влияют на геймплей.

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Lego Legacy: Heroes Unboxed

Lego Legacy: Heroes Unboxed — пошаговая тактика, где игроку предстоит собрать собственную команду человечков LEGO и отправиться на поиски приключений. Игра поддерживает как одиночную кампанию, так и многопользовательские сражения, где можно проверить свой отряд на прочность в битвах против других игроков.

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The Library of Babel

Поразительно красивый гибрид приключения, платформера и стелс-экшена по мотивам одноименной повести Хорхе Луи Борхеса. Игрок, будучи членом племени людей, примерит на себя роль искателя, который должен разгадать тайны великой библиотеки — именно они помогут выяснить правду о мире, где правят роботы.

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BOKURA

Необычный кооперативный платформер о двух мальчишках, сбежавших из дома. Сами разработчики рекомендуют играть в BOKURA либо на одном устройстве, либо по голосовой связи: дело в том, что каждый из героев видит окружающий мир по-своему, и это прямо влияет на решение множества головоломок.

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Bullet Hell Heroes

Хаотичный, безостановочный, беспощадный shoot-em-up, который сочетает традиционные элементы жанра и RPG-механики. Bullet Hell Heroes предлагает два десятка героев с уникальными способностями, множество уровней и более сотни типов противников — и никакой выносливости, которая искусственно замедляла бы прохождение.