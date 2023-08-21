Выяснилось, когда может выйти Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

В магазине издательства Plaion появилась новая дата релиза Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Если верить данным сайта, то релиз многострадальной ролевой игры состоится уже 27 октября 2023 года — в один день с Alan Wake 2.

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Пока неясно, поставил ли такую дату издатель Paradox или это ещё одна заглушка. Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой. С тех пор прошло уже три года, однако кто стоит во главе разработки и когда проект выйдет, неизвестно.