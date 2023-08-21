Появились новые скриншоты Starfield с оружием и навыками персонажа

Недавно журналисты и блогеры получили доступ к Starfield для написания обзоров. Естественно, в Сети тут же появилось много новой информации об игре, а также утекли скриншоты.

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На них можно увидеть вкладку со способностями персонажа, оружие, некоторых животных и растительность. Судя по всему, подобных скриншотов к релизу будет появляться всё больше и больше.

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Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, которая развернётся в космическом пространстве и позволит геймерам изучить тысячи планет. Ещё игроки смогут отыгрывать определённую роль, участвовать в потасовках фракций и заниматься многим другим.