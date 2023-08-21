В Госдуме не поддержали идею запрета видеоигр с «дурными идеями»

19 августа руководитель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка. По мнению чиновника, если в сценарий зарубежных игр заложены «дурные идеи», то такие игры необходимо запрещать на территории страны.

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Идею Валерия Фадеева не поддержал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его мнению, запреты работать не будут, поэтому в России нужно разработать прозрачную систему возрастного рейтинга для игровой индустрии.

Идею о государственном запрете видеоигр не поддерживаю. Запреты не работают, вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции.