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В Госдуме отреагировали на идею запрета видеоигр

Депутат Госдумы Антон Горелкин отреагировал на идею главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева о государственном запрете видеоигр в случае, если «в сценарий закладываются дурные идеи». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме отреагировали на идею запрета видеоигр
© РИА Новости

Горелкин раскритиковал предложение, отметив, что запреты в данном случае не работают.

«Вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предназначение видеоигр. По его словам, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм. При это глава государства подчеркнул, что видеоигры должны быть на стыке искусства и образования.

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