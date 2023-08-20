В Китае показали игру в стиле GTA и Genshin Impact

NetEase анонсировала игру Project Mugen в стиле Genshin Impact и GTA
В сети появился короткий анонсирующий тизер игры Project Mugen, которую заявляют как альтернативу популярной Genshin Impact с элементами GTA. Об этом сообщает портал Game Mag.
Судя по опубликованному видеоролику, в игре появится открытый мир с возможностью передвижения на нескольких типах транспорта. Сам город отдаленно напоминает «Найт-сити» из Cyberpunk 2077 светящимися вывесками и некоторыми постройками.
За разработку Project Mugen отвечает студия Naked Rain, которая входит в состав дочерней компании Thunder Fire Studio китайского гиганта NetEase.
Отмечается, что разработчики создают конкурента Genshin Impact с заимствованием оригинала аниме-стилизации и гача-элементов — получение случайных игровых предметов в формате рулетки из казино.
Полноценная презентация Project Mugen пройдет 24 августа в рамках Gamescom 2023. Проект выйдет на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, ПК, а также на PlayStation 5. По всей видимости, Project Mugen будет доступна по условно-бесплатной модели распространения.