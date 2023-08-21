Armored Core 6 будет работать на PS5 и Xbox Series в 4K-разрешении при 60 FPS

Издатель Bandai Namco раскрыл, как именно экшен с мехами Armored Core 6 будет работать на новых консолях. Ранее были раскрыты системные требования игры на ПК, а теперь пришло время ознакомиться с техническими деталями на PS5 и Xbox Series.

© Чемпионат.com

Так, на PS5 и Xbox Series проект будет работать в разрешении 4K при 60 FPS. Примечательно, что данные не указаны точно, поэтому разрешение и количество кадров могут падать, однако авторы постараются добиться самых лучших показателей.

На Xbox Series S авторы сделают поддержку 60 FPS, однако максимальное разрешение составит 2560 на 1440 пикселей (2K). На остальных консолях Xbox и PS4 тайтл пойдёт лишь в 30 FPS при разрешении 1920 на 1080 (Full HD).