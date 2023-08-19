Начали появляться отзывы на невышедшую игру Starfield

Блогер Тайлер МакВикер, автор одноименного YouTube-канала, задолго до релиза получил доступ к игре Starfield и уже начал делиться впечатлениями о проекте, несмотря на эмбарго. На отзывы МакВикера обратили внимание пользователи форума ResetEra.

© Газета.Ru

«Невероятно, насколько хороша собой эта игра, будучи сделанной на движке Creation Engine. Да, кстати, я провел в Starfield 15 часов и за это время не встретил ни одного бага», – написал в одном из постов МакВикер.

В других сообщения блогер поделился своими впечатлениями о прологе Starfield. По его словам, начало игры затянутое. Разработчики вываливают на геймеров большой объем информации о разных игровых механиках, от чего геймплей кажется перегруженным. Однако, отметил МакВикер, темп Starfield выравнивается, когда начинается основная сюжетная линия.

В заключении блогер отметил, что, судя по первым 15 часам, Bethesda удалось создать «нечто особенное».

Starfield – это приключенческий симулятор изучения космоса, в которым игрокам предстоит раскрыть тайну внеземных цивилизаций. Релиз проекта состоится 6 сентября 2023 года на ПК, а также Xbox Series X и S.