Продажи Baldur's Gate 3 раскрыло посольство Бельгии в Китае

Информация о продажах эпохальной Baldur’s Gate 3 от Larian поступила откуда не ждали — данные раскрыло посольство Бельгии в Китае. В сообщении говорится, что общий тираж игры превысил 5,2 млн копий.

Стоит учитывать, что названная цифра также учитывает продажи Baldur’s Gate 3 за то время, когда она была в раннем доступе. Следовательно, с момента официального выхода отгрузки тайтла составили 2,7 млн копий.

Сама Larian пока никак не прокомментировала ситуацию. Вполне вероятно, что студия хотела официально озвучить свои успехи немного позже.