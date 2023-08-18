Авторы Total War: Warhammer 3 объяснили резкое повышение цен на дополнения

Недавно разработчики стратегии Total War: Warhammer 3 из Feral Interactive резко подняли цены на все дополнения к игре — даже на те, что привносят совсем немного нового контента. Геймерам это не понравилось и они за несколько часов обвалили рейтинг тайтла в Steam.

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Вчера представителям студии пришлось дать официальные комментарии по поводу ситуации, чтобы хоть как-то снизить градус напряжения. В своём обращении авторы игры признались, что пошли на такое решение из-за возросших расходов на саму Total War: Warhammer 3.

Сейчас не подходящее время для повышения цен, однако мы не пошли на этот шаг легкомысленно. Просто таковы современные реалии бизнеса. Наша команда хочет быть уверенна, что сможет поддерживать Warhammer 3 новым контентом столько времени, сколько изначально планировала.